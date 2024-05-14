Официально: Клуб MLS подписал Оливье Жиру

ФК "Лос-Анджелес" объявил о подписании легендарного французского форварда Оливье Жиру.

Контракт рассчитан до 2025 года и имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Этим летом Жиру прибудет в "Лос-Анджелес" после получения визы P1 и сертификата международного трансфера (ITC).

Olivier Giroud is Black & Gold.



???? Olivier Giroud joins #LAFC as a Designated Player through 2025 with an option for 2026.#LAFC | @Remitly — LAFC (@LAFC) May 14, 2024

Форвард летом 2021 года присоединился к "Милану" из "Челси" за 4,8 млн евро. У Оливье контракт с итальянским клубом завершается в конце этого сезона. Жиру всего за "россонери" сыграл 130 матчей, в которых забил 48 голов и отдал 20 ассистов.