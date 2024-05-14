Официально: Клуб MLS подписал Оливье Жиру
Лос-Анджелес подписал контракт с легендой французского футбола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФК "Лос-Анджелес" объявил о подписании легендарного французского форварда Оливье Жиру.
Контракт рассчитан до 2025 года и имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
Этим летом Жиру прибудет в "Лос-Анджелес" после получения визы P1 и сертификата международного трансфера (ITC).
Olivier Giroud is Black & Gold.— LAFC (@LAFC) May 14, 2024
???? Olivier Giroud joins #LAFC as a Designated Player through 2025 with an option for 2026.#LAFC | @Remitly
Форвард летом 2021 года присоединился к "Милану" из "Челси" за 4,8 млн евро. У Оливье контракт с итальянским клубом завершается в конце этого сезона. Жиру всего за "россонери" сыграл 130 матчей, в которых забил 48 голов и отдал 20 ассистов.
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