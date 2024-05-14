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Официально: Клуб MLS подписал Оливье Жиру

MLS
Обновлено

Лос-Анджелес подписал контракт с легендой французского футбола

Официально: Клуб MLS подписал Оливье Жиру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФК "Лос-Анджелес" объявил о подписании легендарного французского форварда Оливье Жиру.

Контракт рассчитан до 2025 года и имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Этим летом Жиру прибудет в "Лос-Анджелес" после получения визы P1 и сертификата международного трансфера (ITC).

Форвард летом 2021 года присоединился к "Милану" из "Челси" за 4,8 млн евро. У Оливье контракт с итальянским клубом завершается в конце этого сезона. Жиру всего за "россонери" сыграл 130 матчей, в которых забил 48 голов и отдал 20 ассистов.

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Источник:
LAFC
Опубликовал: Екатерина Власова
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