Официально: Клуб MLS подписал Оливье Жиру

ФК "Лос-Анджелес" объявил о подписании легендарного французского форварда Оливье Жиру.

Контракт рассчитан до 2025 года и имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Этим летом Жиру прибудет в "Лос-Анджелес" после получения визы P1 и сертификата международного трансфера (ITC).

Olivier Giroud is Black & Gold.



???? Olivier Giroud joins #LAFC as a Designated Player through 2025 with an option for 2026.#LAFC | @Remitly