Эффект Месси: МЛС штурмуют спонсоры, Майами строит стадион, связка с Суаресом все еще работает

Майами

В первую очередь, это история о деньгах.

Лионель Месси подписал с "Интер Майами" контракт с зарплатой 54 млн в год, плюс еще 40-50 млн он получит от договора с транслятором МЛС Apple TV.

Бешеные деньги для соккера, даром что тот уже видел Бекхэма, Златана, Джеррарда, Вилью. Лео - это как будто другая галактика.

"Я здесь уже достаточно давно, но еще никогда не видела такого всплеска активности спонсоров" - говорит вице-президент МЛС Джен Крамер.

Конечно, она имеет в виду мировые компании, выстроевшиеся в ряд, чтобы связать свой бренд с МЛС. Adidas, EA Sports, Celsius, AT&T, Allstate, BodyArmor, Caterpillar, даже Diageo's Captain Morgan - все вдруг стали фанатами соккера. Суммарный прирост денег от спонсоров за полгода — 17%.

Lionel Messi’s Inter Miami shirt is reportedly Adidas’ best selling shirt of ANY SPORT ????????



Adidas sponsor the teams likes of Real Madrid, Manchester United, Argentina, Bayern Munich and more — pretty incredible that an MLS shirt is the best-selling kit for the sportswear giant, … pic.twitter.com/1J7OUWHrm8 — ArgentineCuler (@FCB_Argentine) March 16, 2024

Параллельно растут продажи абонементов - на 15% в количественном измерении, и на 25% в долларах.

Конечно, в первую очередь все идут посмотреть на Месси. "Чикаго Файр" при средней посещаемости 14,500 на матч против "Интера Майами" собрал более 62 тысяч фанатов.

Впрочем, самая показательная история произошла в Канзасе, который продавал билеты на "Майами" по 15 долларов; поднял цену до 125 долларов после перехода Лео, а тогда снова снизил до 20 долларов, когда стало известно, что он не сыграет.

"Само собой, переход Месси точно не навредил", - смеется Ройс Дикерсон из Apple.

"Яблочная" компания подписала с МЛС десятилетнее соглашение на 2,5 млрд долларов на показ матчей именно после перехода Лео, который получит долю от заработанных денег. Официальную информацию скрывают, но инсайдеры Yahoo уверяют, что количество абонементов MLS Season Pass выросло вдвое — до двух миллионов.

Tickets for the MLS game between Montreal vs Inter Miami today at the Saputo Stadium are ???????????????? ???????????? .



The resale price for tickets has increased by $1,000 compared to last season. pic.twitter.com/7rMbjN70jW — Leo Messi ???? Fan Club (@WeAreMessi) May 11, 2024

Розовая футболка "Майами" с 10-м номером вошла в топ-5 самых популярных форм Adidas в 2024 году, причем 89% покупателей в США впервые интересовались соккером.

Параллельно Майами не только поднял цены на билеты с 25 баксов до 250, но и взялся строить новый стадион. Сумма инвестиций - миллиард долларов, который появился с приходом Лео, когда доход клуба с 50 млн вырос до 200. Пишут, что новый "Фридом Парк" будет готов в 2025 году.

"Глядя на успех "Майами" мы говорим другим клубам - смотрите на вещи масштабно. Благодаря приходу Месси мы теперь являемся частью глобального контекста", - говорит комиссар МЛС Дон Гарбер. "Когда вы читаете интервью с лучшими футболистами мира, они упоминают МЛС. Эту динамику нам следует сохранить".

И пока он это говорит, "Интер Майами" по количеству подписчиков в Instagram обошел все без исключения франшизы НХЛ, МЛБ и НФЛ.

Более того, "Интер" уже подписал спонсорских соглашений на 50 млн - это на уровне топовых команд НБА.

МЛС десятилетиями была вне ТОП-5 самых популярных лиг в США, но приезд Месси активизировал латиноамериканскую диаспору, и вкупе с притоком мигрантов это дает ей шансы.

Далеко не факт, однако, что консервативная Америка за них ухватится. Они там не любят менять Конституцию ни в чем.

Майами

Между тем, это могла бы быть история о развитии.

Еще никогда клуб МЛС не ездил 25 тысяч миль по миру ради выставочных матчей. Япония, Саудовская Аравия, Гонконг - в этом году Месси расширил границы.

Также появление Лео позволило "Интеру" конкурировать на трансферном рынке с европейцами. Томас Авилес, Факундо Фариас, Диего Гомес, Федерико Редондо (да-да, сын Фернандо) - вы не слышали этих имен, но им по 20-22 года, и они имели предложения из Европы, прежде чем приехали к Месси.

Другой пример - хавбек "Коринтианса" и сборной Парагвая Матиас Рохас, который очень помогает Лео с голами.

Или лидер защиты Николас Фрейре - ему 30 лет, и еще в прошлом сезоне аргентинец играл за "Олимпиакос".

Ну, и уж точно не было бы в Майами никаких Бускетса, Альбы и Суареса, если бы "Интер" не договорился с Месси.

"Определенно жду от них больших успехов. Мы ожидаем, что они будут бороться за Кубок МЛС и остальные трофеи. Это все только улучшает лигу, привлекает больше сильных исполнителей", - говорит капитан прошлогоднего чемпиона "Коламбус Крю" Дарлингтон Нагбе.

В 2024-м МЛС все еще является лигой игроков калибра Нагбе. Путь, по которому идет "Майами", может изменить ландштафт, но пока рано говорить о результатах.

Inter Miami's U23 Contributors (Age)



Leo Campana (23)

Leo Afonso (22)

Lawson Sunderland (22)

Yannick Bright (22)

Ian Fray (21)

Diego Gómez (21)

Facundo Farías (21)

Federico Redondo (21)

David Ruiz (20)

Noah Allen (20)

Tomás Avilés (19)

Benjamin Cremaschi (19)



Future is ???? pic.twitter.com/QhPEWl1OHB — The Drive Pink Dialogue (@drvpnkdialogue) April 30, 2024

Да, "Интер" выиграл свой первый Кубок лиг в прошлом году, и это было очень эпично - с серией пенальти, которая затянулась на два десятка ударов.

Вместе с тем, Месси, Суарес и латиноамериканский молодняк оказался несостоятельным на фоне "Монтеррея" в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, где ветераны только с судьей поссорились.

В текущей МЛС "Интер" лидирует - 27 очков в 13 турах. У команды Месси ужасная оборона (20), но гениальное нападение, которое уже забило 35 голов. Наш Сергей Кривцов не виноват - он преимущественно греет скамейку за испаноязычными новичками.

"Мы понимаем важность как финансовой, так и футбольной сторон проекта", - говорит тренер Тата Мартино, еще один знакомый Лео по "Барсе".

Он под большим давлением. Время ветеранов проходит, они слабеют, но в глазах американской публики все еще непобедимы, и разбивать эту иллюзию нельзя, поскольку на ней основан финансовый успех. Как только американцы убедятся, что Лео, Суарес, Бускетс и Альба уже не супергерои - трибуны опустеют.

"А как иначе? Все смотрят на календарь матчей "Интера". Лучший футболист в истории приехал сюда, демонстрирует серьезные намерения. Это идеальное время, чтобы быть здесь", - констатирует тренер "Торонто" Джон Хердман.

Единственный известный игрок его команды - Федерико Бернардески. В "Цинциннатти" еще хуже - самая большая звезда нынче "беженец" из "Шахтера" Кевин Келси. Главный в "Нью-Йорк Ред Буллз" - Эмиль Форсберг. И это те клубы, которые борются с "Майами" за победу на Востоке.

Пока "Интер" строит команду по образцу Аргентины-2022, остальная МЛС продолжает жить, как жила - только цену на билеты подняла.

MLSPA salary figures briefly dropped today, though they are now unavailable. Still managed to download. Here's where things sit: pic.twitter.com/Ij1iMtJ0bb — MLS Box-To-Box (@MLS_Box2Box) May 15, 2024

Суарес

Ну, и ко всему это также история о голах. Море голов.

Имя же не собирает трибуны, им нужна игра, и Месси уже забил 10 раз и отдал 9 ассистов в 9 матчах текущей МЛС.

А еще он иногда выполняет пируэты, которых в Америке отродясь не видели. Например, Лео как-то перебросил мяч через игрока, который симулировал травму перед штрафной площадкой.

"Если вам интересно - да, я чувствовал себя конусом на тренировке", - признает Эндрю Броуди из "Реал Солт Лейк".

Messi really chipped a player who was down injured ???? pic.twitter.com/BN3fpsDjxy — B/R Football (@brfootball) February 22, 2024

Ну, или взять матч против "Нью-Йорк Ред Буллз" - там Лео вообще отдал сразу пять голевых, и не забыл забить сам.

Ясно, главным бенефициаром щедрости Месси остается Луис Суарес - он с пасов Лео забил 5 голов из 11. Впрочем, и Рохас, и Кампанья тоже получают выгоду.

В почти 37 лет Месси уже не играет вингера, фальшивую девятку или даже плеймейкера. Футбол в МЛС проще. Лео получает мяч в середине поля и как можно быстрее продвигает к воротам через пас или дриблинг, от чего оппоненты чаще всего разваливаются.

Во время этого движения центрхавы растягивают оппонентов по флангам или вообще блокируют, как в баскетболе.

"Лео нравится набирать скорость, двигаясь между линиями", - объясняет немец с американским паспортом Юлиан Грессель. "В некотором смысле я играю вышибалу. Речь идет о том, чтобы он получил пространство и мог двигаться вперед".

То же выполняют и другие хавы, кроме Бускетса, на котором контрпрессинг, первый пас и задание игре нужного ритма. По важности Серджи - второй человек в "Майами".

Являются ли они сильной командой по мировым меркам? Нет, даже близко - "Монтеррей" все показал.

Вместе с тем, желание у команды присутствует. Молодежь играет за Месси и за будущее в топ-лигах, пока сам Лео наслаждается моментом. Он с семьёй живёт в особняке за 11 млн; рядом в похожем домике за 13 млн осел лучший друг Суарес. Дальше по улице - Бускетс и Альба.

Испанский на каждом шагу, Диснейленд, лучшие курорты и ночные клубы в США; внимание, как к Леброну Джеймсу. До полной идиллии не хватает только здоровья. Даже сейчас Лео снова травмирован; в среднем он пропускает треть матчей "Интера".

Однажды ему надоедят уколы и он уйдет, но боссы МЛС будут оттягивать этот момент изо всех сил. Америка еще колеблется, что ей делать с соккером, однако уже убедилась, что величие Месси - не выдумка, и на нем можно очень хорошо зарабатывать. "Барса" это знала, но провалилась. "ПСЖ" не использовал, ведь это проект без идеи. Но Янки - другие. Можете заскринить - они не потеряют эту золотую жилу, пока в ней будет оставаться хоть крупица драгоценного металла.