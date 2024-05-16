Интер Майами без Месси не смог обыграть Орландо. Кривцов вышел с замены
Прервалась 5-матчевая победная серия "цапель"
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 16 мая на стадионе "Эксплория" в Орландо (США) состоялся матч МЛС между местным "Орландо Сити" и "Интер Майами". Игра завершилась вничью - 0:0.
Не принял участие в поединке звёздный нападающий Лионель Месси. Ранее сообщалось, что аргентинец ощущает дискомфорт в колене, вызванный небольшим повреждением.
Украинский защитник гостей Сергей Кривцов появился на поле уже на 86-й минуте встречи.
Луис Суарес отыграл 64 минуты и был заменен - в это же время со скамейки запасных вышел Жорди Альбы. Серхио Бускетс провел на поле весь матч.
Благодаря этому результату "Интер Майами" поднялся на 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.
Популярное сейчас
- Почеттино: Очень рад этим трем очкам. Они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром
- Воспитанник Челси отправил Мудрика в нокаут. Почеттино был вынужден заменить украинца
- Жирона установила сумму отступных за Артема Довбика – инсайдер
- Официально: Милан объявил об уходе легендарного французского форварда
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО