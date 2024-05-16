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Интер Майами без Месси не смог обыграть Орландо. Кривцов вышел с замены

MLS
Обновлено

Прервалась 5-матчевая победная серия "цапель"

Интер Майами без Месси не смог обыграть Орландо. Кривцов вышел с замены

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 16 мая на стадионе "Эксплория" в Орландо (США) состоялся матч МЛС между местным "Орландо Сити" и "Интер Майами". Игра завершилась вничью - 0:0.

Не принял участие в поединке звёздный нападающий Лионель Месси. Ранее сообщалось, что аргентинец ощущает дискомфорт в колене, вызванный небольшим повреждением.

Украинский защитник гостей Сергей Кривцов появился на поле уже на 86-й минуте встречи.

Луис Суарес отыграл 64 минуты и был заменен - в это же время со скамейки запасных вышел Жорди Альбы. Серхио Бускетс провел на поле весь матч.

Благодаря этому результату "Интер Майами" поднялся на 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

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Орландо Сити Интер Майами
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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