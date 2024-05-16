Стали известны сроки восстановления Месси

Наставник "Интер Майами" Херардо Мартино рассказал о состоянии звёздного форварда Лионеля Месси после ничьи против "Орландо Сити" (0:0) в матче МЛС.

"Лео испытывал некоторый дискомфорт, но он тренировался каждый день. Мы проводили тесты, и все они оказались очень хорошими. У нас три игры за неделю, а он все еще испытывал некоторую боль. Мы сочли, что ему было бы разумно пропустить этот матч.

Планируем, что он сыграет в субботу, но будем идти день за днём. Он вернулся к тренировкам в среду и чувствовал себя хорошо, но мы не будем рисковать. Посмотрим, как он себя почувствует в четверг и пятницу", - цитирует Мартино Goal.