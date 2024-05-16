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Стали известны сроки восстановления Месси

MLS

Рисковать клуб не станет

Стали известны сроки восстановления Месси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Интер Майами" Херардо Мартино рассказал о состоянии звёздного форварда Лионеля Месси после ничьи против "Орландо Сити" (0:0) в матче МЛС.

"Лео испытывал некоторый дискомфорт, но он тренировался каждый день. Мы проводили тесты, и все они оказались очень хорошими. У нас три игры за неделю, а он все еще испытывал некоторую боль. Мы сочли, что ему было бы разумно пропустить этот матч.

Планируем, что он сыграет в субботу, но будем идти день за днём. Он вернулся к тренировкам в среду и чувствовал себя хорошо, но мы не будем рисковать. Посмотрим, как он себя почувствует в четверг и пятницу", - цитирует Мартино Goal.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
16.05.2024 в 12:21
Так вік та купа травм не гарантує участі Мессі у всіх матчах... Тим більш яскравої гри можемо і у половині з них не побачити. Утім 10+9 за 9 шикарні показники для зіркового футболіста кращих роки якого далеко позаду!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
16.05.2024 в 12:21
Так вік та купа травм не гарантує участі Мессі у всіх матчах... Тим більш яскравої гри можемо і у половині з них не побачити. Утім 10+9 за 9 шикарні показники для зіркового футболіста кращих роки якого далеко позаду!
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0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
16.05.2024 в 12:44
10+9 за 9?. Терміново виносьте ще один золотий горщик!!! Гондурасам із руандами активізуватися!!!!
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