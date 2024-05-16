Оливье Жиру - о переходе в клуб MLS: Я всегда хотел завершить свою карьеру там
Игрок прокомментировал свой переход в клуб MLS
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный французский форвард Оливье Жиру поделился своими эмоциями о переходе из "Милана" в "Лос-Анджелес".
"Я всегда хотел завершить свою карьеру в MLS. У меня есть семья, это решение было лучшее для них. А еще из-за образа жизни.
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Мои дети могут узнать о другой культуре, другой англоязычной стране".
Форвард летом 2021 года присоединился к "Милану" из "Челси" за 4,8 млн евро. Жиру всего за "россонери" сыграл 130 матчей, в которых забил 48 голов и отдал 20 ассистов.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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