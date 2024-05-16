  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Оливье Жиру - о переходе в клуб MLS: Я всегда хотел завершить свою карьеру там
В тренде

Оливье Жиру - о переходе в клуб MLS: Я всегда хотел завершить свою карьеру там

MLS
Обновлено

Игрок прокомментировал свой переход в клуб MLS

Оливье Жиру - о переходе в клуб MLS: Я всегда хотел завершить свою карьеру там

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный французский форвард Оливье Жиру поделился своими эмоциями о переходе из "Милана" в "Лос-Анджелес".

"Я всегда хотел завершить свою карьеру в MLS. У меня есть семья, это решение было лучшее для них. А еще из-за образа жизни.

Читайте такжеОфициально: Клуб MLS подписал Оливье Жиру

Мои дети могут узнать о другой культуре, другой англоязычной стране".

Форвард летом 2021 года присоединился к "Милану" из "Челси" за 4,8 млн евро. Жиру всего за "россонери" сыграл 130 матчей, в которых забил 48 голов и отдал 20 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Стали известны сроки восстановления Месси
yellow-arrow
Эффект Месси: МЛС штурмуют спонсоры, Майами строит стадион, связка с Суаресом все еще работает
yellow-arrow
Интер Майами без Месси не смог обыграть Орландо. Кривцов вышел с замены
Оливье Жиру Милан ФК
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости