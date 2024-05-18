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Бекхэм: Я всегда знал, что приезд такого человека, как Лео в Майами и в Америку окажет огромное влияние

MLS

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Бекхэм: Я всегда знал, что приезд такого человека, как Лео в Майами и в Америку окажет огромное влияние

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Владелец "Интера" (Майами) Дэвид Бекхэм рассказал почему решил в свое время пригласить в команду звездного игрока Лионеля Месси.

"Пройти через все препятствия, которые мне пришлось преодолеть, чтобы затем выйти на поле и увидеть Лео... это просто невероятная вещь. Я всегда говорю, что привезти Лео в Америку было не только для Майами; это было для Америки, для лиги, для спорта, и это то, что я действительно планировал сделать. Вдохновить следующее поколение детей, которые теперь могут прийти на любой стадион по всей Америке и Канаде и увидеть такой талант, как он и другие таланты, которые есть в нашей команде.

Я всегда знал, что приезд такого человека, как Лео, в Майами и в Америку окажет огромное влияние. Очевидно, учитывая то, что он сделал на поле, и что он продолжает делать за его пределами. Речь идет не только об очевидных трофеях, к которым он все еще стремится, но он хочет, чтобы дети из академии становились лучше. Он хочет встретиться с каждым ребенком, когда путешествует по Америке. Вот такой он человек", - сказал Бекхэм.

Месси провел за "Интер" (Майами) 26 матчей, забил 23 гола и отдал 20 результативных передач. Напомним, футболист перебрался в Америку в 2023-м году свободным агентом после выступлений в "ПСЖ".

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Источник:
en.as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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