Бекхэм: Я всегда знал, что приезд такого человека, как Лео в Майами и в Америку окажет огромное влияние
Не поспоришь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Владелец "Интера" (Майами) Дэвид Бекхэм рассказал почему решил в свое время пригласить в команду звездного игрока Лионеля Месси.
"Пройти через все препятствия, которые мне пришлось преодолеть, чтобы затем выйти на поле и увидеть Лео... это просто невероятная вещь. Я всегда говорю, что привезти Лео в Америку было не только для Майами; это было для Америки, для лиги, для спорта, и это то, что я действительно планировал сделать. Вдохновить следующее поколение детей, которые теперь могут прийти на любой стадион по всей Америке и Канаде и увидеть такой талант, как он и другие таланты, которые есть в нашей команде.
Я всегда знал, что приезд такого человека, как Лео, в Майами и в Америку окажет огромное влияние. Очевидно, учитывая то, что он сделал на поле, и что он продолжает делать за его пределами. Речь идет не только об очевидных трофеях, к которым он все еще стремится, но он хочет, чтобы дети из академии становились лучше. Он хочет встретиться с каждым ребенком, когда путешествует по Америке. Вот такой он человек", - сказал Бекхэм.
Месси провел за "Интер" (Майами) 26 матчей, забил 23 гола и отдал 20 результативных передач. Напомним, футболист перебрался в Америку в 2023-м году свободным агентом после выступлений в "ПСЖ".
Популярное сейчас
- Динамо Киев - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
- Награда для Довбика, новый тренер Ливерпуля и увольнение Аллегри. Главные новости за 17 мая
- Стали известны сроки восстановления Месси
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО