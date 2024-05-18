Бекхэм: Я всегда знал, что приезд такого человека, как Лео в Майами и в Америку окажет огромное влияние

Владелец "Интера" (Майами) Дэвид Бекхэм рассказал почему решил в свое время пригласить в команду звездного игрока Лионеля Месси.

"Пройти через все препятствия, которые мне пришлось преодолеть, чтобы затем выйти на поле и увидеть Лео... это просто невероятная вещь. Я всегда говорю, что привезти Лео в Америку было не только для Майами; это было для Америки, для лиги, для спорта, и это то, что я действительно планировал сделать. Вдохновить следующее поколение детей, которые теперь могут прийти на любой стадион по всей Америке и Канаде и увидеть такой талант, как он и другие таланты, которые есть в нашей команде.

Я всегда знал, что приезд такого человека, как Лео, в Майами и в Америку окажет огромное влияние. Очевидно, учитывая то, что он сделал на поле, и что он продолжает делать за его пределами. Речь идет не только об очевидных трофеях, к которым он все еще стремится, но он хочет, чтобы дети из академии становились лучше. Он хочет встретиться с каждым ребенком, когда путешествует по Америке. Вот такой он человек", - сказал Бекхэм.