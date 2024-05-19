Интер вырвал победу над Ди Си Юнайтед на 90+4 минуте. Кривцов сыграл во втором тайме – ВИДЕО
В этот раз Месси уже вернулся
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках регулярного чемпионата MLS "Интер" Майами победил "Ди Си Юнайтед" со счетом 1:0.
Победный гол был забит на четвертой компенсированной минуте до второго тайма. Нападающий Леонардо Кампана отметился точным ударом спустя одну минуту после выхода на замену.
Украинец Сергей Кривцов также появился на поле по ходу поединка. Он вошел в игру на 66-й минуте.
Лионель Месси вернулся после травмы и провел полный матч. Альба, Бускетс и Суарес тоже сыграли все 90 минут.
“Интер” продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной Конференции. Команда Херарда Мартино на одно очко опережает “Цинцинатти”, у которого есть еще матч в запасе.
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