Месси и ещё два экс-лидера Барселоны пропустят матч Интер Майами - названа причина
Готовят к следующим играм
Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс не примут участия в следующем матче "Интер Майами".
Согласно информации USA Today, всем трём футболистам предоставлен отдых из-за плотного графика команды.
В рамках 15-го тура МЛС звёздный коллектив на выезде сыграет с канадским "Ванкувером".
На данный момент "Интер Майами" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 31 балл.
Messi, Suarez, and Busquets will all rest and miss Inter Miami's game in Vancouver. ????https://t.co/0Xwe9VkYRd pic.twitter.com/VS7U2X1lE7— theScore (@theScore) May 24, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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