Месси и ещё два экс-лидера Барселоны пропустят матч Интер Майами - названа причина

Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс не примут участия в следующем матче "Интер Майами".

Согласно информации USA Today, всем трём футболистам предоставлен отдых из-за плотного графика команды.

В рамках 15-го тура МЛС звёздный коллектив на выезде сыграет с канадским "Ванкувером".

На данный момент "Интер Майами" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 31 балл.