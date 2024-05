Месси и ещё два экс-лидера Барселоны пропустят матч Интер Майами - названа причина

Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс не примут участия в следующем матче "Интер Майами".

Согласно информации USA Today, всем трём футболистам предоставлен отдых из-за плотного графика команды.

В рамках 15-го тура МЛС звёздный коллектив на выезде сыграет с канадским "Ванкувером".

На данный момент "Интер Майами" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 31 балл.

Messi, Suarez, and Busquets will all rest and miss Inter Miami's game in Vancouver. ????https://t.co/0Xwe9VkYRd pic.twitter.com/VS7U2X1lE7