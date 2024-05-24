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Месси и ещё два экс-лидера Барселоны пропустят матч Интер Майами - названа причина

MLS

Готовят к следующим играм

Месси и ещё два экс-лидера Барселоны пропустят матч Интер Майами - названа причина

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс не примут участия в следующем матче "Интер Майами".

Согласно информации USA Today, всем трём футболистам предоставлен отдых из-за плотного графика команды.

В рамках 15-го тура МЛС звёздный коллектив на выезде сыграет с канадским "Ванкувером".

На данный момент "Интер Майами" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 31 балл.

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Лионель Месси Серхио Бускетс Луис Суарес Интер Майами
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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