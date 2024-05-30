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Гол Месси не спас Интер Майами от поражения в матче МЛС. Кривцов отыграл всю встречу

MLS

Прервалась беспроигрышная серия

Гол Месси не спас Интер Майами от поражения в матче МЛС. Кривцов отыграл всю встречу

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер Майами" потерпел домашнее поражение от "Атланты Юнайтед" (1:3) в рамках 17-го тура МЛС.

Единственный гол в составе хозяев с передачи Серхио Бускетса забил Лионель Месси.

Украинский защитник Сергей Кривцов появился в основном составе и отыграл весь поединок.

Стоит отметить, что "Интер Майами" проиграл впервые за 9 матчей, но пока сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата.

МЛС, 17 тур

Интер Майами - Атланта Юнайтед – 1:3

Голы: Месси, 62 - Лобжанидзе, 44, 59, Тиаре, 73

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МЛС Атланта Юнайтед Интер Майами
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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