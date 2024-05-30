Гол Месси не спас Интер Майами от поражения в матче МЛС. Кривцов отыграл всю встречу
Прервалась беспроигрышная серия
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" потерпел домашнее поражение от "Атланты Юнайтед" (1:3) в рамках 17-го тура МЛС.
Единственный гол в составе хозяев с передачи Серхио Бускетса забил Лионель Месси.
Украинский защитник Сергей Кривцов появился в основном составе и отыграл весь поединок.
Стоит отметить, что "Интер Майами" проиграл впервые за 9 матчей, но пока сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата.
МЛС, 17 тур
Интер Майами - Атланта Юнайтед – 1:3
Голы: Месси, 62 - Лобжанидзе, 44, 59, Тиаре, 73
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