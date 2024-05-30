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От Трубина - к Кривцову. Ди Мария достиг устного соглашения с Интер Майами

MLS

Анхель перейдёт в клуб с ещё одним украинцем в составе

От Трубина - к Кривцову. Ди Мария достиг устного соглашения с Интер Майами

L'Equipe

Новина українською

Полузащитник "Бенфики" Анхель Ди Мария продолжит карьеру в МЛС.

По информации журналиста ESPN Argentina Лео Парадизо, Ди Мария уже достиг устного соглашения о переходе в "Интер Майами". К американскому клубу 36-летний футболист присоединится на правах свободного агента.

В настоящее время Ди Мария находится на отдыхе в Дубае со своей семьёй. Официально о трансфере аргентинца будет объявлено после истечения его контракта с "Бенфикой" - 30 июня.

В прошедшем сезон Анхель провёл 48 матчей во всех турнирах, и отметился 16-ю забитыми мячами и 15-ю результативными передачами.

После выступления на Кубке Америка-2024 Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины.

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Анхель Ди Мария Интер Майами
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Источник:
ESPN Argentina
Опубликовал: Александр Бураков
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