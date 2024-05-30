От Трубина - к Кривцову. Ди Мария достиг устного соглашения с Интер Майами

Полузащитник "Бенфики" Анхель Ди Мария продолжит карьеру в МЛС.

По информации журналиста ESPN Argentina Лео Парадизо, Ди Мария уже достиг устного соглашения о переходе в "Интер Майами". К американскому клубу 36-летний футболист присоединится на правах свободного агента.

В настоящее время Ди Мария находится на отдыхе в Дубае со своей семьёй. Официально о трансфере аргентинца будет объявлено после истечения его контракта с "Бенфикой" - 30 июня.

В прошедшем сезон Анхель провёл 48 матчей во всех турнирах, и отметился 16-ю забитыми мячами и 15-ю результативными передачами.

После выступления на Кубке Америка-2024 Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины.