От Трубина - к Кривцову. Ди Мария достиг устного соглашения с Интер Майами
Анхель перейдёт в клуб с ещё одним украинцем в составе
L'Equipe
Полузащитник "Бенфики" Анхель Ди Мария продолжит карьеру в МЛС.
По информации журналиста ESPN Argentina Лео Парадизо, Ди Мария уже достиг устного соглашения о переходе в "Интер Майами". К американскому клубу 36-летний футболист присоединится на правах свободного агента.
В настоящее время Ди Мария находится на отдыхе в Дубае со своей семьёй. Официально о трансфере аргентинца будет объявлено после истечения его контракта с "Бенфикой" - 30 июня.
В прошедшем сезон Анхель провёл 48 матчей во всех турнирах, и отметился 16-ю забитыми мячами и 15-ю результативными передачами.
После выступления на Кубке Америка-2024 Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины.
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