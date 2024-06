Феерия Месси, Суареса и Альбы. Интер Майами - Сент Луис 3:3. Видео голов

Сегодня ночью прошел матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между "Интер Майами" и "Сент-Луис Сити". Игра окончилась ничьей,3:3.

Счет матча был открыт уже на 15 минуте, гол забил полузащитник "Сент-Луиса" Крис Деркин. Позже Месси помог сравнять счет 1:1. К концу первого тайма Вассилев снова вывел команду из "Сент Луиса" вперед, но ненадолго на 45+2 минуте забил Луис Суарес.

Во время второго тайма еще один мяч оформил Суарес, но уже в ворота. На 87-й минуте Жорди Альба забил третий гол, последний в этой игре.

Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов вышел на поле с первых минут, но был заменен в перерыве на Райана Сейлора.

Напомним, сейчас "Интер Майами" занимает первое место в таблице Восточной конференции MLS.