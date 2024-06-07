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Не все хотят играть с Месси. Бывший игрок Манчестер Юнайтед отказал Интеру Майами

MLS

Я говорил с Лео Месси (с)

Не все хотят играть с Месси. Бывший игрок Манчестер Юнайтед отказал Интеру Майами

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"Интер Майами" заинтересовался бывшим защитником "Манчестер Юнайтед" Маркосом Рохо, который сейчас выступает за ФК "Бока Хуниорс".

Но сам аргентинец отказался от переезда в США и вот почему:

"Лео позвонил мне, дело в том, что это не был посредник. Я говорил с Лео Месси, который рассказал мне о возможности перехода в этот клуб. Представьте, что это значит для любого футболиста.

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Честно говоря, меня никто не убеждал покинуть "Боку". Единственное, что я сделал, это поговорил с руководством, рассказал ему о ситуации и сказал ему, что если я ему нужен здесь, я останусь.

Меня не уговаривали уйти, я не хотел уходить. Если бы он сказал мне, что я ему нужен здесь в этом году, я был на 100 процентов уверен, что продолжу играть в «Боке», и я хотел бы продолжать это делать".

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Лионель Месси Маркос Рохо Манчестер Юнайтед Интер Майами
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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