Не все хотят играть с Месси. Бывший игрок Манчестер Юнайтед отказал Интеру Майами
Я говорил с Лео Месси (с)
"Интер Майами" заинтересовался бывшим защитником "Манчестер Юнайтед" Маркосом Рохо, который сейчас выступает за ФК "Бока Хуниорс".
Но сам аргентинец отказался от переезда в США и вот почему:
"Лео позвонил мне, дело в том, что это не был посредник. Я говорил с Лео Месси, который рассказал мне о возможности перехода в этот клуб. Представьте, что это значит для любого футболиста.Читайте такжеЛегенда Барселоны Месси: Реал - лучшая команда мира
Честно говоря, меня никто не убеждал покинуть "Боку". Единственное, что я сделал, это поговорил с руководством, рассказал ему о ситуации и сказал ему, что если я ему нужен здесь, я останусь.
Меня не уговаривали уйти, я не хотел уходить. Если бы он сказал мне, что я ему нужен здесь в этом году, я был на 100 процентов уверен, что продолжу играть в «Боке», и я хотел бы продолжать это делать".
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