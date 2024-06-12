Месси: Интер Майами будет моим последним клубом

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси объявил, что "Интер Майами" станет его последним клубом в профессиональной карьере.

"Будет ли "Интер Майами" моим последним клубом? Да. С сегодняшнего дня он будет моим последним".

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"Я люблю играть в футбол, я наслаждаюсь этим, потому что осознаю, что с каждым разом остается все меньше и меньше времени", - добавил игрок.

Месси присоединился к "Интер Майами" из "ПСЖ" летом 2023 года как свободный агент. За это время футболист успел сыграть за команду 29 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 16 ассистов.