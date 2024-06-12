Месси: Интер Майами будет моим последним клубом
Легендарный футболист поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси объявил, что "Интер Майами" станет его последним клубом в профессиональной карьере.
"Будет ли "Интер Майами" моим последним клубом? Да. С сегодняшнего дня он будет моим последним".
"Я люблю играть в футбол, я наслаждаюсь этим, потому что осознаю, что с каждым разом остается все меньше и меньше времени", - добавил игрок.
Месси присоединился к "Интер Майами" из "ПСЖ" летом 2023 года как свободный агент. За это время футболист успел сыграть за команду 29 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 16 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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