Кривцов против Чеберко. Интер Майами переиграл действующего чемпиона МЛС

"Интер Майами" в ночь на 20 июня одержал минимальную победу на домашнем поле над "Коламбус Крю" в рамках регулярного сезона МЛС — 2:1.

На голы Йена Фрея и Леонардо Кампаны гости сумели ответить лишь результативным ударом Кучо.

Украинский центрбек "Интер Майами" Сергей Кривцов провёл на поле весь поединок. На 73-й минуте со скамейки запасных появился его соотечественник в стане соперника - Евгений Чеберко.

Стоит отметить, что главным арбитром встречи был ещё один украинец - Сергей Бойко.

На данный момент "Интер Майами" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав 41 очко после 20 туров. В активе "Коламбус Крю" 27 баллов по итогам 16 игр.

МЛС. 19-20 июня

"Интер Майами" — "Коламбус Крю" 2:1

Голы: Фрей 10, Кампана 21 — Кучо 40