Кривцов против Чеберко. Интер Майами переиграл действующего чемпиона МЛС
Без вызванных в свои сборные Месси и Суареса
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" в ночь на 20 июня одержал минимальную победу на домашнем поле над "Коламбус Крю" в рамках регулярного сезона МЛС — 2:1.
На голы Йена Фрея и Леонардо Кампаны гости сумели ответить лишь результативным ударом Кучо.
Украинский центрбек "Интер Майами" Сергей Кривцов провёл на поле весь поединок. На 73-й минуте со скамейки запасных появился его соотечественник в стане соперника - Евгений Чеберко.
Стоит отметить, что главным арбитром встречи был ещё один украинец - Сергей Бойко.
На данный момент "Интер Майами" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав 41 очко после 20 туров. В активе "Коламбус Крю" 27 баллов по итогам 16 игр.
МЛС. 19-20 июня
"Интер Майами" — "Коламбус Крю" 2:1
Голы: Фрей 10, Кампана 21 — Кучо 40
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