Экс-звезда Челси Оскар может перейти в один из клубов МЛС
Возвращаться в Европу больше не планирует
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший игрок сборной Бразилии и "Челси" Оскар рассматривает вариант с продолжением карьеры в США. По информации журналиста Тома Богерта, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован ряд клубов МЛС. Срок действия контракта Оскара с китайским "Шанхай Порт" истекает уже этой зимой. В этом сезоне бразилец забил 8 голов и отдал 14 ассистов в 16 матчах. Наиболее Оскар известен по выступлениям за "Челси" с 2012 по 2016 годы. За этот период времени он стал обладателем АПЛ, Лиги Европы и Кубка лиги.
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Опубликовал: Александр Бураков
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