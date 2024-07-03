Экс-звезда Челси Оскар может перейти в один из клубов МЛС

Бывший игрок сборной Бразилии и "Челси" Оскар рассматривает вариант с продолжением карьеры в США.

По информации журналиста Тома Богерта, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован ряд клубов МЛС.

Срок действия контракта Оскара с китайским "Шанхай Порт" истекает уже этой зимой. В этом сезоне бразилец забил 8 голов и отдал 14 ассистов в 16 матчах.

Наиболее Оскар известен по выступлениям за "Челси" с 2012 по 2016 годы. За этот период времени он стал обладателем АПЛ, Лиги Европы и Кубка лиги.