Интер Майами минимально победил в матче МЛС, Кривцов привёз гол
Четвёртый подряд триумф для команды
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" одержал тяжёлую победу в выездном матче 22-го тура МЛС против "Шарлотт Индепенденс" со счётом 2:1.
Первый гол за гостей открыл Роберт Тэйлор, паритет в игре восстановил Патрик Агьеманг, а уже на 86-й минуте 3 очка звёздному коллективу принёс Бенджамин Кремаски.
Стоит отметить, что не принимали участие в поединке Лионель Месси и Луис Суарес, которые на данный момент находятся на Кубке Америки-2024.
Не самым удачным выступлением отличился Сергей Кривцов. Уже на 21-й минуте защитник получил жёлтую карточку, а в моменте с пропущенным голом своей команды неудачно сыграл в отборе. Как итог - украинец был заменён уже после первого тайма.
МЛС. 4 июля. 22-й тур
Шарлотт Индепенденс – Интер Майами – 1:2
Голы: Агьеманг 41 – Тейлор 30, Кремаски 86
Удаление: Агьеманг 90+6
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