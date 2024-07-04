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Интер Майами минимально победил в матче МЛС, Кривцов привёз гол

MLS

Четвёртый подряд триумф для команды

Интер Майами минимально победил в матче МЛС, Кривцов привёз гол

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер Майами" одержал тяжёлую победу в выездном матче 22-го тура МЛС против "Шарлотт Индепенденс" со счётом 2:1.

Первый гол за гостей открыл Роберт Тэйлор, паритет в игре восстановил Патрик Агьеманг, а уже на 86-й минуте 3 очка звёздному коллективу принёс Бенджамин Кремаски.

Стоит отметить, что не принимали участие в поединке Лионель Месси и Луис Суарес, которые на данный момент находятся на Кубке Америки-2024.

Не самым удачным выступлением отличился Сергей Кривцов. Уже на 21-й минуте защитник получил жёлтую карточку, а в моменте с пропущенным голом своей команды неудачно сыграл в отборе. Как итог - украинец был заменён уже после первого тайма.

МЛС. 4 июля. 22-й тур

Шарлотт Индепенденс – Интер Майами – 1:2

Голы: Агьеманг 41 – Тейлор 30, Кремаски 86

Удаление: Агьеманг 90+6

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Худший среди лучших. Интер Майами одержал победу, но Кривцов получил низкую оценку
Сергей Кривцов Лионель Месси Луис Суарес Шарлотт Интер Майами
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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