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Келси забил пятый гол в 11 матчах в футболке Цинцинатти

MLS

Кевин ярко проводит аренду в США

Келси забил пятый гол в 11 матчах в футболке Цинцинатти

Фото: fccincinnati.com

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Венесуэльский форвард на 10-й минуте открыл счет во встрече против "Ди Си Юнайтед" (3:2). Нападающий "Шахтера" забил уже пять раз за 2 месяца.

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Лишь два футболиста "львов" отмечались чаще в этом сезоне. У лучшего бомбардира "оранжево-синих" Лусиано Акосты 9 точных ударов.

Келси не появлялся в составе "горняков" в официальных поединках в этом году. В начале мая американский клуб арендовал Кевина до конца декабря. В донецком коллективе с января 2023 года форвард провел 37 встреч и оформил 10 результативных действий.

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Источник:
MLS Español
Опубликовал: Александр Симченко
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