Келси забил пятый гол в 11 матчах в футболке Цинцинатти
Кевин ярко проводит аренду в США
Фото: fccincinnati.com
Венесуэльский форвард на 10-й минуте открыл счет во встрече против "Ди Си Юнайтед" (3:2). Нападающий "Шахтера" забил уже пять раз за 2 месяца.
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Лишь два футболиста "львов" отмечались чаще в этом сезоне. У лучшего бомбардира "оранжево-синих" Лусиано Акосты 9 точных ударов.
Келси не появлялся в составе "горняков" в официальных поединках в этом году. В начале мая американский клуб арендовал Кевина до конца декабря. В донецком коллективе с января 2023 года форвард провел 37 встреч и оформил 10 результативных действий.
No cesa la presión Kevin Kelsy, e intercambia la acción por el primero de la noche para @fccincinnati. pic.twitter.com/Fj6gOyjWIv— MLS Español (@MLSes) July 3, 2024
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