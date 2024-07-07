Кривцов забил гол в ворота Цинциннати, однако Интер сгорел со счетом 1:6 – ВИДЕО

В матче регулярного чемпионата MLS встречались "Цинциннати" и "Интер" Майами.

Команды быстро обменялись голами. На 10-й минуте Кубо завершил прекрасный проход Орельяно, а на 21 Сергей Кривцов головой замкнул подачу партнера с углового.

Однако до перерыва "Цинциннати" забил еще три гола, а на 57 минуте счет стал 5:1. Впоследствии Серхио Бускетс получил две желтые карточки за минуту и ​​оставил свою команду в меньшинстве. Еще через несколько моментов хозяева довели счет до 6:1.

Отметим, что на 75 минуте на поле появился арендованный у "Шахтера" Кевин Келси. Он стал игроком "горняков" 31 января 2023 – именно тогда Кривцов покинул дончан.

Для Сергея этот гол стал вторым за "Интер" в 55 матчах.

Благодаря победе "Цинциннати" вырвался на первое место в турнирной таблице Восточной Конференции. Команда Келси опережает второй “Интер” на одно очко и имеет еще один матч в запасе.

"Цинциннати" - "Интер" Майами 6:1

Голы: Кубо 10, 57, Акоста 36, Буха 38, Асад 45+4, Валенсуэла 72