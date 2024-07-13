Интер Майами хочет приобрести одного из самых звездных американцев Европы

Полузащитник "Ювентуса" Вестон Маккенни предметно заинтересовал "Интер" Майами. Об этом сообщает Marca.

Одной из причин такого решения является потребность в замене хавбека Бенджамина Кремаски, который поедет со сборной США на Олимпийские игры-2024.

Новый тренер Ювентуса Тьяго Мотта не рассчитывает на Маккенни, поэтому его уход вполне возможен. Также роль играет контракт футболиста, завершающийся через год.

Маккенни принял участие во всех трех матчах США на Кубке Америки, из которого команда Вестона вылетела на стадии группового этапа.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 28 миллионов евро.