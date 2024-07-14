Клуб из МЛС сделал предложение Хосепу Гвардиоле

Хосеп Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" и возглавить команду, которая выступает в МЛС.

По сведениям The Real Tolmie's Hairdo, Хосеп Гвардиола получил предложение от американской команды "Нью-Йорк Сити", которая выступает в МЛС.

Pep still has an open offer from @newyorkcityfc — The Real Tolmie's Hairdoo (@RealTolmie) July 13, 2024

Напомним, что контракт Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2025 года. 53-летний испанский специалист возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года.