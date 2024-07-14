Клуб из МЛС сделал предложение Хосепу Гвардиоле
Гвардиола заявил, что сезон 2024/25 станет для него последним в Ман Сити на посаде главного тренера
Getty Images / Global Images Ukraine
Хосеп Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" и возглавить команду, которая выступает в МЛС.
По сведениям The Real Tolmie's Hairdo, Хосеп Гвардиола получил предложение от американской команды "Нью-Йорк Сити", которая выступает в МЛС.
Pep still has an open offer from @newyorkcityfc— The Real Tolmie's Hairdoo (@RealTolmie) July 13, 2024
Напомним, что контракт Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2025 года. 53-летний испанский специалист возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года.
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Источник:The Real Tolmie's Hairdo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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