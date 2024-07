Клуб из МЛС сделал предложение Хосепу Гвардиоле

Хосеп Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" и возглавить команду, которая выступает в МЛС.

По сведениям The Real Tolmie's Hairdo, Хосеп Гвардиола получил предложение от американской команды "Нью-Йорк Сити", которая выступает в МЛС.

