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Клуб из МЛС сделал предложение Хосепу Гвардиоле

MLS

Гвардиола заявил, что сезон 2024/25 станет для него последним в Ман Сити на посаде главного тренера

Клуб из МЛС сделал предложение Хосепу Гвардиоле

Getty Images / Global Images Ukraine

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Хосеп Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" и возглавить команду, которая выступает в МЛС.

По сведениям The Real Tolmie's Hairdo, Хосеп Гвардиола получил предложение от американской команды "Нью-Йорк Сити", которая выступает в МЛС.

Напомним, что контракт Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2025 года. 53-летний испанский специалист возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Нью-Йорк Сити (США)
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Источник:
The Real Tolmie's Hairdo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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