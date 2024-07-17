Лионель Месси представил новую форму Интер Майами
Форма в нетрадиционных для клуба цветах
Inter Miami
Аргентинская звезда Лионель Месси представил новую форму "Интер Майами".
Футболист вместе с клубом представил третью форму на сезон 2024/25. Экипировка, разработанная Adidas, выполнена в нетрадиционных для клуба цветах - бирюзовом с оранжевыми акцентами.
Напомним, что Месси выиграл Копа Америка-2024 в составе сборной Аргентины.
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Spokoyno (Київ)
17.07.2024 в 18:58
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