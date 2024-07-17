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Лионель Месси представил новую форму Интер Майами

MLS
Обновлено

Форма в нетрадиционных для клуба цветах

Лионель Месси представил новую форму Интер Майами

Inter Miami

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Аргентинская звезда Лионель Месси представил новую форму "Интер Майами".

Футболист вместе с клубом представил третью форму на сезон 2024/25. Экипировка, разработанная Adidas, выполнена в нетрадиционных для клуба цветах - бирюзовом с оранжевыми акцентами.

Напомним, что Месси выиграл Копа Америка-2024 в составе сборной Аргентины.

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Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
17.07.2024 в 18:58
Ну потрібно босам клубу поки у них головна футбольна зірка на джерсі щось заробити
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0
0
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
17.07.2024 в 18:58
Ну потрібно босам клубу поки у них головна футбольна зірка на джерсі щось заробити
Ответить
0
0

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