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Ройс подпишет контракт с клубом MLS - Романо

MLS
Обновлено

Марко присоединится к Лос-Анджелес Гэлакси

Ройс подпишет контракт с клубом MLS - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лос-Анджелес Гэлакси" близок к подписанию соглашения о переходе полузащитника Марко Ройса на правах свободного агента.

По информации Фабрицио Романо, сейчас клуб с игроком согласовывают детали будущего контракта. "Лос-Анджелес Гэлакси" вскоре объявит о переходе Ройса.

Напомним, Марко выступал за "Боруссию Д" с 2012 года. За этот период времени на счету 34-летнего полузащитника 168 голов и 128 результативных передач в 424 играх.

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Марко Ройс Лос-Анджелес Гэлакси
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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