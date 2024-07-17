Ройс подпишет контракт с клубом MLS - Романо
Марко присоединится к Лос-Анджелес Гэлакси
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лос-Анджелес Гэлакси" близок к подписанию соглашения о переходе полузащитника Марко Ройса на правах свободного агента.
По информации Фабрицио Романо, сейчас клуб с игроком согласовывают детали будущего контракта. "Лос-Анджелес Гэлакси" вскоре объявит о переходе Ройса.
Напомним, Марко выступал за "Боруссию Д" с 2012 года. За этот период времени на счету 34-летнего полузащитника 168 голов и 128 результативных передач в 424 играх.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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