Ройс подпишет контракт с клубом MLS - Романо

"Лос-Анджелес Гэлакси" близок к подписанию соглашения о переходе полузащитника Марко Ройса на правах свободного агента.

По информации Фабрицио Романо, сейчас клуб с игроком согласовывают детали будущего контракта. "Лос-Анджелес Гэлакси" вскоре объявит о переходе Ройса.

Напомним, Марко выступал за "Боруссию Д" с 2012 года. За этот период времени на счету 34-летнего полузащитника 168 голов и 128 результативных передач в 424 играх.