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Интер Майами уверенно победил в матче МЛС. Кривцов получил травму

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Интер Майами уверенно победил в матче МЛС. Кривцов получил травму

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер Майами" одержал домашнюю победу над "Торонто" в рамках 24-го тура МЛС.

На 36-й минуте матча из-за травмы покинул поле украинский защитник хозяев Сергей Кривцов.

Благодаря усилиям Гомеса и Солари "Интер Майами" за 16 минут наколотил три мяча, а гол престижа в составе "Торонто" забил Эттьен.

Стоит также отметить, что из-за травмы также не принимал участия в игре звездный нападающий Лионель Месси.

По итогам 24 туров "Интер Майами" занимает первое место в Восточной конференции МЛС, имея в активе 50 очков.

Интер Майами – Торонто – 3:1

Голы: Гомес, 43, Солари, 53, 59 – Этьенн, 80

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Сергей Кривцов Лионель Месси МЛС Торонто (Канада) Интер Майами
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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