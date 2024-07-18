Интер Майами уверенно победил в матче МЛС. Кривцов получил травму

"Интер Майами" одержал домашнюю победу над "Торонто" в рамках 24-го тура МЛС.

На 36-й минуте матча из-за травмы покинул поле украинский защитник хозяев Сергей Кривцов.

Благодаря усилиям Гомеса и Солари "Интер Майами" за 16 минут наколотил три мяча, а гол престижа в составе "Торонто" забил Эттьен.

Стоит также отметить, что из-за травмы также не принимал участия в игре звездный нападающий Лионель Месси.

По итогам 24 туров "Интер Майами" занимает первое место в Восточной конференции МЛС, имея в активе 50 очков.

Интер Майами – Торонто – 3:1

Голы: Гомес, 43, Солари, 53, 59 – Этьенн, 80