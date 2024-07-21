Интер Майами победил благодаря голу Альбы. Кривцов пропустил матч из-за травмы

В регулярном матче МЛС "Интер" Майами противостоял "Чикаго Файр". Матч завершился со счётом 2:1 в пользу первых.

"Героны" открыли счет на шестой минуте, но пропустили ответный гол на 73. Практически сразу же бывший защитник "Барселоны" Хорди Альба забил победный мяч. Это для него уже четвёртый гол в 20 матчах текущего сезона.

Украинский центрбек Сергей Кривцов этот поединок пропустил из-за травмы.

Благодаря победе “Интер” закрепился на первом месте Восточной Конференции. Параллельно "Цинцинатти" с арендованным у "Шахтера" Кевином Келси потерпел третье поражение подряд и теперь занимает второе место с пятью очками отрыва от команды из Майами.

Следующий матч "Интер" проведет уже в Кубке лег против "Пуэблы" 28 июля. Команда из Майами является действующим обладателем этого трофея.