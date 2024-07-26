Гризманн может покинуть Атлетико. Игрок получил заманчивое предложение от клуба MLS
Антуан может сменить свой клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн может покинуть свой клуб этим летом.
Как сообщает L'Equipe, 33-летний игрок получил заманчивое предложение от ФК "Лос-Анджелес", где уже играют его бывшие товарищи по сборной Уго Льорис и Оливье Жиру.
Напомним, в прошлом сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.
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Источник:L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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