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Гризманн может покинуть Атлетико. Игрок получил заманчивое предложение от клуба MLS

MLS
Обновлено

Антуан может сменить свой клуб

Гризманн может покинуть Атлетико. Игрок получил заманчивое предложение от клуба MLS

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн может покинуть свой клуб этим летом.

Как сообщает L'Equipe, 33-летний игрок получил заманчивое предложение от ФК "Лос-Анджелес", где уже играют его бывшие товарищи по сборной Уго Льорис и Оливье Жиру.

Напомним, в прошлом сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.

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Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн МЛС ФК
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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