Гризманн может покинуть Атлетико. Игрок получил заманчивое предложение от клуба MLS

Нападающий "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн может покинуть свой клуб этим летом.

Как сообщает L'Equipe, 33-летний игрок получил заманчивое предложение от ФК "Лос-Анджелес", где уже играют его бывшие товарищи по сборной Уго Льорис и Оливье Жиру.

Напомним, в прошлом сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.