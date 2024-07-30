Аталанта продала в Атланту российского хавбека

"Атланта Юнайтед" объявила о подписании контракта с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

Игрок, который последние годы выступал за итальянскую "Аталанту", заключил соглашение, которое рассчитано до конца сезона MLS 2027 года с опцией продления сотрудничества еще на один год.

"Мы рады приветствовать Алексея в нашей команде", - отметил вице-президент и технический директор „Атланты Юнайтед“ Карлос Боканегра.