Аталанта продала в Атланту российского хавбека
Футболист подписал контракт до 2027 года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атланта Юнайтед" объявила о подписании контракта с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.
Игрок, который последние годы выступал за итальянскую "Аталанту", заключил соглашение, которое рассчитано до конца сезона MLS 2027 года с опцией продления сотрудничества еще на один год.
"Мы рады приветствовать Алексея в нашей команде", - отметил вице-президент и технический директор „Атланты Юнайтед“ Карлос Боканегра.
Atalanta to Atlanta, it just makes sense ✍️— Atlanta United FC (@ATLUTD) July 30, 2024
Alexey Miranchuk is a 5-Stripe ????⚫️ pic.twitter.com/92KLjkZERr
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Источник:atlutd
Опубликовал: Екатерина Власова
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