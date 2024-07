Аталанта продала в Атланту российского хавбека

"Атланта Юнайтед" объявила о подписании контракта с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

Игрок, который последние годы выступал за итальянскую "Аталанту", заключил соглашение, которое рассчитано до конца сезона MLS 2027 года с опцией продления сотрудничества еще на один год.

Atalanta to Atlanta, it just makes sense ✍️



Alexey Miranchuk is a 5-Stripe ????⚫️ pic.twitter.com/92KLjkZERr