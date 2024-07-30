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Аталанта продала в Атланту российского хавбека

MLS

Футболист подписал контракт до 2027 года

Аталанта продала в Атланту российского хавбека

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атланта Юнайтед" объявила о подписании контракта с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

Игрок, который последние годы выступал за итальянскую "Аталанту", заключил соглашение, которое рассчитано до конца сезона MLS 2027 года с опцией продления сотрудничества еще на один год.

"Мы рады приветствовать Алексея в нашей команде", - отметил вице-президент и технический директор „Атланты Юнайтед“ Карлос Боканегра.

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Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Аталанта
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Источник:
atlutd
Опубликовал: Екатерина Власова
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