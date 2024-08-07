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Марко Ройс подпишет контракт с клубом MLS - Романо

MLS
Обновлено

Ждем официально

Марко Ройс подпишет контракт с клубом MLS - Романо

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Лос-Анджелес Гэлакси" вскоре официально объявит о подписании контракта с полузащитником Марко Ройсом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, футболист с клубом заключили договор, который рассчитан до декабря 2025 года. Соглашение также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Ройс в ближайшее время отправится в США для того, чтобы пройти медицинское обследование.

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Напомним, Марко выступал за "Боруссию Д" с 2012 года. За этот период времени на счету 34-летнего полузащитника 168 голов и 128 результативных передач в 424 играх.

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Марко Ройс Лос-Анджелес Гэлакси
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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