Покер Альбы из ассистов и дубль Инсинье. Интер Майами - Торонто 4:3. Видео голов и обзор матча

"Интер Майами" одержал минимальную победу над "Торонто" в матче 1/16 финала Кубка Лиг (МЛС + чемпионат Мексики).

Всего в поединке было забито 7 голов. Четыре результативных передачи записал на свой счёт левый защитник "Интер Майами" Жорди Альба, а дублем в составе соперника отличился Лоренцо Инсинье.

Украинский центрбек американского клуба Сергей Кривцов всю встречу провёл на скамейке запасных. Также из-за травмы не принимал участия в игре звёздный нападающий Лионель Месси.

Кубок лиг, 1/16 финала

Интер Майами – Торонто – 4:3

Голы: Рохас 3, 59, Гомес 11, Суарес 20 – Инсинье 15, 41 (оба – пенальти), Аллен 79 (автогол)

Удаление: Мартинес, 28 (Интер Майами)