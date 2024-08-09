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Покер Альбы из ассистов и дубль Инсинье. Интер Майами - Торонто 4:3. Видео голов и обзор матча

MLS

Феерия экс-игрока "Барселоны"

Покер Альбы из ассистов и дубль Инсинье. Интер Майами - Торонто 4:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер Майами" одержал минимальную победу над "Торонто" в матче 1/16 финала Кубка Лиг (МЛС + чемпионат Мексики).

Всего в поединке было забито 7 голов. Четыре результативных передачи записал на свой счёт левый защитник "Интер Майами" Жорди Альба, а дублем в составе соперника отличился Лоренцо Инсинье.

Украинский центрбек американского клуба Сергей Кривцов всю встречу провёл на скамейке запасных. Также из-за травмы не принимал участия в игре звёздный нападающий Лионель Месси.

Кубок лиг, 1/16 финала

Интер Майами – Торонто – 4:3

Голы: Рохас 3, 59, Гомес 11, Суарес 20 – Инсинье 15, 41 (оба – пенальти), Аллен 79 (автогол)

Удаление: Мартинес, 28 (Интер Майами)

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МЛС Торонто (Канада) Интер Майами
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Источник:
MLS
Опубликовал: Александр Бураков
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