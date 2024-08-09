Покер Альбы из ассистов и дубль Инсинье. Интер Майами - Торонто 4:3. Видео голов и обзор матча
Феерия экс-игрока "Барселоны"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" одержал минимальную победу над "Торонто" в матче 1/16 финала Кубка Лиг (МЛС + чемпионат Мексики).
Всего в поединке было забито 7 голов. Четыре результативных передачи записал на свой счёт левый защитник "Интер Майами" Жорди Альба, а дублем в составе соперника отличился Лоренцо Инсинье.
Украинский центрбек американского клуба Сергей Кривцов всю встречу провёл на скамейке запасных. Также из-за травмы не принимал участия в игре звёздный нападающий Лионель Месси.
Кубок лиг, 1/16 финала
Интер Майами – Торонто – 4:3
Голы: Рохас 3, 59, Гомес 11, Суарес 20 – Инсинье 15, 41 (оба – пенальти), Аллен 79 (автогол)
Удаление: Мартинес, 28 (Интер Майами)
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