Наставник Интер Майами высказался о травме Месси
Серьёзная потеря для клуба из Флориды
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Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино не смог назвать конкретную дату возвращения Лионеля Месси на поле.
Напомним, звёздный форвард получил травму голеностопа в финале Кубка Америки против сборной Колумбии (1:0) в составе национальной команды Аргентины.
"Лео прогрессирует, как и ожидалось, но пока нет точной даты, когда он сможет вернуться в группу. Он продолжает работать отдельно.
Отсутствие Лео сказывается на нас по-разному. Иногда его отсутствие усугубляется отсутствием других ключевых игроков. Но даже когда не хватает только его, это существенный фактор. Мы стремились создать не только конкурентоспособную команду, но и конкурентоспособный состав. Когда все в наличии, мы гораздо надежнее и способны по-настоящему конкурировать. Наша задача - как можно быстрее разрешить ситуацию с Лео и сохранить конкурентоспособность в его отсутствие", - приводит слова специалиста AS.
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