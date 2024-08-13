Наставник Интер Майами высказался о травме Месси

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино не смог назвать конкретную дату возвращения Лионеля Месси на поле.

Напомним, звёздный форвард получил травму голеностопа в финале Кубка Америки против сборной Колумбии (1:0) в составе национальной команды Аргентины.

"Лео прогрессирует, как и ожидалось, но пока нет точной даты, когда он сможет вернуться в группу. Он продолжает работать отдельно.

Отсутствие Лео сказывается на нас по-разному. Иногда его отсутствие усугубляется отсутствием других ключевых игроков. Но даже когда не хватает только его, это существенный фактор. Мы стремились создать не только конкурентоспособную команду, но и конкурентоспособный состав. Когда все в наличии, мы гораздо надежнее и способны по-настоящему конкурировать. Наша задача - как можно быстрее разрешить ситуацию с Лео и сохранить конкурентоспособность в его отсутствие", - приводит слова специалиста AS.