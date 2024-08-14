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Интер Майами без Месси вылетел из Кубка лиг, ведя в счёте с двумя голами

MLS

Остаётся сосредоточиться на чемпионате

Интер Майами без Месси вылетел из Кубка лиг, ведя в счёте с двумя голами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер Майами" потерпел минимальное поражение от "Коламбус Крю" (2:3) в матче 1/8 финала Кубка лиг.

К 63-й минуте клуб из Флориды вёл со счётом 2:0, но до конца встречи умудрился пропустить три мяча.

Стоит отметить, что звёздный нападающий "Интер Майами" Лионель Месси пропустил поединок из-за травмы голеностопа, а украинский защитник Сергей Кривцов провёл всю игру на скамейке запасных.

Кубок лиг. 1/8 финала

"Коламбус Крю" – "Интер Майами" – 3:2

Голы: Рамирес 67, Росси 69, 80 - Рохас 10, Гомес 62

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Сергей Кривцов Лионель Месси Луис Суарес МЛС Коламбус Крю (США) Интер Майами
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Источник:
MLS
Опубликовал: Александр Бураков
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