Интер Майами без Месси вылетел из Кубка лиг, ведя в счёте с двумя голами

"Интер Майами" потерпел минимальное поражение от "Коламбус Крю" (2:3) в матче 1/8 финала Кубка лиг.

К 63-й минуте клуб из Флориды вёл со счётом 2:0, но до конца встречи умудрился пропустить три мяча.

Стоит отметить, что звёздный нападающий "Интер Майами" Лионель Месси пропустил поединок из-за травмы голеностопа, а украинский защитник Сергей Кривцов провёл всю игру на скамейке запасных.

Кубок лиг. 1/8 финала

"Коламбус Крю" – "Интер Майами" – 3:2

Голы: Рамирес 67, Росси 69, 80 - Рохас 10, Гомес 62