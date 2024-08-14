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Шакири разорвал контракт с Чикаго Файр

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Шакири разорвал контракт с Чикаго Файр

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Джердан Шакири расторг контракт с "Чикаго Файр".

"Мы с игроком пришли к общему согласию", - сказал спортивный директор клуба Георг Хайтц. "Мы благодарим его за его вклад в развитие клуба и желаем ему успехов в следующем этапе его карьеры".

Джердан присоединился к "Чикаго Файр" в 2022 году из "Лиона" за 7 миллионов евро. За команду футболист успел сыграть 75 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 13 результативных передач.

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Чикаго Файр (США) Джердан Шакири
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Источник:
chicago fire fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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