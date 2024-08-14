Шакири разорвал контракт с Чикаго Файр
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Джердан Шакири расторг контракт с "Чикаго Файр".
"Мы с игроком пришли к общему согласию", - сказал спортивный директор клуба Георг Хайтц. "Мы благодарим его за его вклад в развитие клуба и желаем ему успехов в следующем этапе его карьеры".
“After discussions with Xherdan, we have mutually agreed that parting ways is in the best interest of all parties." - Sporting Director Georg Heitz— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 14, 2024
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Джердан присоединился к "Чикаго Файр" в 2022 году из "Лиона" за 7 миллионов евро. За команду футболист успел сыграть 75 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 13 результативных передач.
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