Официально: Марко Ройс подписал контракт с клубом MLS
Начинается новая глава в карьере игрока
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о подписании контракта с полузащитником Марко Ройсом.
Футболист заключил соглашение, которое рассчитано на два с половиной года.
"Марко Ройс - игрок мирового класса. Он сыграл в двух финалах Лиги чемпионов за дортмундскую "Боруссию" и на Чемпионате мира по футболу за сборную Германии", - сказал генеральный менеджер "Лос-Анджелес Гэлакси" Уилл Кунц.
From Dortmund to the City of Angels ????— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 15, 2024
We have signed Marco Reus to a two-and-a-half-year contract through the end of the 2026 MLS season.
????: https://t.co/R9UjTA0eGq | @kinecta pic.twitter.com/AUF1DvKA5E
Напомним, Марко выступал за "Боруссию" с 2012 года. За этот период времени на счету 34-летнего полузащитника 168 голов и 128 результативных передач в 424 играх.
His next adventure begins ???????????? pic.twitter.com/FwJKupSY56— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 15, 2024
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