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Официально: Марко Ройс подписал контракт с клубом MLS

MLS

Начинается новая глава в карьере игрока

Официально: Марко Ройс подписал контракт с клубом MLS

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о подписании контракта с полузащитником Марко Ройсом.

Футболист заключил соглашение, которое рассчитано на два с половиной года.

"Марко Ройс - игрок мирового класса. Он сыграл в двух финалах Лиги чемпионов за дортмундскую "Боруссию" и на Чемпионате мира по футболу за сборную Германии", - сказал генеральный менеджер "Лос-Анджелес Гэлакси" Уилл Кунц.

Напомним, Марко выступал за "Боруссию" с 2012 года. За этот период времени на счету 34-летнего полузащитника 168 голов и 128 результативных передач в 424 играх.

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Источник:
la galaxy
Опубликовал: Екатерина Власова
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