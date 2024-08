Официально: Марко Ройс подписал контракт с клубом MLS

"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о подписании контракта с полузащитником Марко Ройсом.

Футболист заключил соглашение, которое рассчитано на два с половиной года.

From Dortmund to the City of Angels ????



We have signed Marco Reus to a two-and-a-half-year contract through the end of the 2026 MLS season.



