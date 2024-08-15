Официально: Марко Ройс подписал контракт с клубом MLS

"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о подписании контракта с полузащитником Марко Ройсом.

Футболист заключил соглашение, которое рассчитано на два с половиной года.

"Марко Ройс - игрок мирового класса. Он сыграл в двух финалах Лиги чемпионов за дортмундскую "Боруссию" и на Чемпионате мира по футболу за сборную Германии", - сказал генеральный менеджер "Лос-Анджелес Гэлакси" Уилл Кунц.

From Dortmund to the City of Angels ????



We have signed Marco Reus to a two-and-a-half-year contract through the end of the 2026 MLS season.



????: https://t.co/R9UjTA0eGq | @kinecta pic.twitter.com/AUF1DvKA5E — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 15, 2024

Напомним, Марко выступал за "Боруссию" с 2012 года. За этот период времени на счету 34-летнего полузащитника 168 голов и 128 результативных передач в 424 играх.