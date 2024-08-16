  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Ройс - о переходе в клуб МЛС: Хотел попробовать что-то совершенно другое в конце своей карьеры
В тренде

Ройс - о переходе в клуб МЛС: Хотел попробовать что-то совершенно другое в конце своей карьеры

MLS
Ройс - о переходе в клуб МЛС: Хотел попробовать что-то совершенно другое в конце своей карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс рассказал о причинах своего решения перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси".

"Мне было ясно, что я определенно не хочу оставаться в Бундеслиге. И, честно говоря, Европа тоже не была для меня вариантом, потому что я хотел попробовать что-то совершенно другое в конце своей карьеры. Что-то другое в языковом плане, что-то другое для моей семьи. Пожить в Лос-Анджелесе было неплохой идеей. Там интересные окрестности.

В Бундеслиге всегда было ощущение, что даже когда ты играл на выезде, что тебя поддерживает очень много зрителей. Не знаю, так ли это здесь, но, по крайней мере, я смогу понять это и еще кое-что о футболе в целом", - сказал Ройс в интервью Sky Sport Germany.

Напомним, 35-летний Ройс ушёл из "Боруссии" Дортмунд на правах свободного агента этим летом.

По теме
yellow-arrow
Официально: Марко Ройс подписал контракт с клубом MLS
yellow-arrow
Шакири разорвал контракт с Чикаго Файр
yellow-arrow
Интер Майами без Месси вылетел из Кубка лиг, ведя в счёте с двумя голами
Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости