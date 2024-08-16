Ройс - о переходе в клуб МЛС: Хотел попробовать что-то совершенно другое в конце своей карьеры
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Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс рассказал о причинах своего решения
"Мне было ясно, что я определенно не хочу оставаться в Бундеслиге. И, честно говоря, Европа тоже не была для меня вариантом, потому что я хотел попробовать что-то совершенно другое в конце своей карьеры. Что-то другое в языковом плане, что-то другое для моей семьи. Пожить в Лос-Анджелесе было неплохой идеей. Там интересные окрестности.
В Бундеслиге всегда было ощущение, что даже когда ты играл на выезде, что тебя поддерживает очень много зрителей. Не знаю, так ли это здесь, но, по крайней мере, я смогу понять это и еще кое-что о футболе в целом", - сказал Ройс в интервью Sky Sport Germany.
Напомним, 35-летний Ройс ушёл из "Боруссии" Дортмунд на правах свободного агента этим летом.
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