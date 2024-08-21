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Стало известно, когда Месси сможет вернуться на поле после травмы

MLS

Есть шанс поиграть в последний день лета

Стало известно, когда Месси сможет вернуться на поле после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский журналист Эрнан Клаус представил обновлённую информацию о восстановлении нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси после травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки против Колумбии (1:0).

"Лео сосредоточен на реабилитации, укреплении лодыжки и не торопится. Он еще не тренировался в общей группе, но скоро присоединится к своим товарищам по команде.

Есть надежда, что он сможет сыграть несколько минут против "Чикаго" 31 августа, но главная цель — матч против "Филадельфии", который состоится 14 сентября.

"Интер Майами" терпеливо стремится привести его в оптимальную форму к плей-офф, который начнется в конце октября, с целью выиграть МЛС", - написал Клаус.

Напомним, контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан до июня 2025 года.

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Источник:
Hernan Claus
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
21.08.2024 в 10:51
Ахаха кому то еще интересно когда чмоня выходит на поле? Смешные однако заголовки
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
21.08.2024 в 10:51
Ахаха кому то еще интересно когда чмоня выходит на поле? Смешные однако заголовки
Ответить
0
0

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