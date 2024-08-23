Тренер Интер Майами высказался о состоянии здоровья Месси
Он еще не тренируется с группой (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино высказался о состоянии здоровья звездного нападающего Лионеля Месси.
"Он еще не тренируется с группой, но уже работает на поле с тренерами по фитнесу. Лео хорошо прогрессирует. Было предсказуемо, что он не поедет с Аргентиной (на сентябрьский отборочный матч чемпионата мира), потому что он еще не готов играть, но у нас все хорошо
Нет точной даты, когда Месси вернется".
Напомним, Лионель получил травму голеностопа в финале Кубка Америки против Колумбии (1:0).
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Источник:bein sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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