Тренер Интер Майами высказался о состоянии здоровья Месси

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино высказался о состоянии здоровья звездного нападающего Лионеля Месси.

"Он еще не тренируется с группой, но уже работает на поле с тренерами по фитнесу. Лео хорошо прогрессирует. Было предсказуемо, что он не поедет с Аргентиной (на сентябрьский отборочный матч чемпионата мира), потому что он еще не готов играть, но у нас все хорошо

Нет точной даты, когда Месси вернется".