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Тренер Интер Майами высказался о состоянии здоровья Месси

MLS
Обновлено

Он еще не тренируется с группой (с)

Тренер Интер Майами высказался о состоянии здоровья Месси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино высказался о состоянии здоровья звездного нападающего Лионеля Месси.

"Он еще не тренируется с группой, но уже работает на поле с тренерами по фитнесу. Лео хорошо прогрессирует. Было предсказуемо, что он не поедет с Аргентиной (на сентябрьский отборочный матч чемпионата мира), потому что он еще не готов играть, но у нас все хорошо

Нет точной даты, когда Месси вернется".

Напомним, Лионель получил травму голеностопа в финале Кубка Америки против Колумбии (1:0).

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Херардо Мартино Интер Майами Месси
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Источник:
bein sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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