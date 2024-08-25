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Суарес оформил дубль на 6-й минуте, Кривцов вышел в конце. Интер Майами обыграл Цинцинатти – ВИДЕО

MLS
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Месси пока вне игры

Суарес оформил дубль на 6-й минуте, Кривцов вышел в конце. Интер Майами обыграл Цинцинатти – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Впервые за месяц на полях Северной Америки проводились матчи регулярного чемпионата MLS. "Интер Майами" встречался с "Цинцинатти".

Нападающий "геронов" Луис Суарес оформил дубль уже на шестой минуте. Сначала он замкнул навес с фланга, а затем завершил контратаку своей команды.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Украинский легионер "Интера" Сергей Кривцов появился на поле на 90+1 минуте. Он сыграл впервые за три матча.

Бывшие футболисты "Барселоны" Серхио Бускетс и Хорди Альба провели полный поединок. Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы.

Также в атаке "Цинцинатти" в старте вышел арендованный у "Шахтера" Кевин Келси. Он провел в поле первый тайм.

После победы “Интер” закрепился на первом месте Восточной Конференции MLS. Команда Херардо Мартино опережает второй “Цинцинатти” на восемь очков.

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