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Марко Ройс забил гол и отдал ассист в своем дебютном матче в MLS – ВИДЕО

MLS

Ударно вышел на замену

Марко Ройс забил гол и отдал ассист в своем дебютном матче в MLS – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче регулярного чемпионата MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" встречался с "Атлантой Юнайтед". Матч завершился со счётом 2:0.

В этом поединке дебютировал легенда "Боруссии" Дортмунд Марко Ройс. Он вышел на поле на 62-й минуте.

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Уже на 76-й минуте немец оформил на Рики Пуча. Еще через восемь минут Марк и сам забил. После передачи с фланга Ройс пробил – голкипер парировал. Первым на добивании был сам же немец.

Это был дебютный матч для Ройса в США. Он присоединился к команде с Лос-Анджелеса 14 августа и подписал контракт до конца 2026 года.

В настоящее время "Гелакси" лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Команда опережает ФК “Лос-Анджелес” на пять очков, но у соперников есть еще три матча в запасе.

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Марко Ройс Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси
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