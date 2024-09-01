Суарес оформил дубль, Кривцов не сыграл. Интер Майами разгромил соперника 4:1 – ВИДЕО
Уругваец борется в бомбардирской гонке
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках регулярного чемпионата MLS "Чикаго Файр" встречался дома с "Интер Майами". Счет встречи – 1:4 в пользу гостей.
После автогола от защитника “Чикаго” в первом тайме, после перерыва Луис Суарес оформил дубль. В том числе второй гол он забил после передач бывших партнеров по "Барселоне" Хорди Альбы и Серхио Бускетса.
Также еще по голу команды забили на исходе встречи.
Украинский центрбэк Сергей Кривцов провел весь матч на скамейке для запасных. За последние четыре матча он вышел на поле однажды: в предыдущем туре на 90+1 минуте.
Лионель Месси эту игру снова пропускал из-за травмы лодыжки. В последний раз он выступал за "Интер" еще 2 июня – перед началом Кубка Америки.
Добавим, что Луис Суарес находится на четвертом месте в рейтинге бомбардиров MLS с 16 точными ударами. У лидеров Аранго и Бентеке по 17 голов.
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