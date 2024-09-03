Футболист Цинциннати забил из своей половины поля в ворота Клуба де Фут Монреаль
Лука Орельяно отважился на дальний удар и не прогадал
Фото - Цинциннаті
"Цинциннати" в 27-м туре МЛС принимал на своем поле гостей из Канады. Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:1, а форвард "Шахтера" Кевин Келси забил первый мяч в игре и свой шестой в сезоне.
В начале второго тайма Лука Орельяно оформил дубль. Особого внимания заслуживает его дальний выстрел из своей половины поля.
Добавим, что в июне футболист уже отличился голом с дальней дистанции. Тогда он поразил ворота "Филадельфии", как и Келси. "Цинциннати" занимает второе место в Восточной конференции.
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Источник:Major League Soccer
Опубликовал: Александр Симченко
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