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Коламбус Крю с Чеберком в составе проиграл дома 0:4. На воротах целый тайм играл полевой футболист – ВИДЕО

MLS

Интересный казус случился в MLS

Коламбус Крю с Чеберком в составе проиграл дома 0:4. На воротах целый тайм играл полевой футболист – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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“Коламбус Крю” и “Сиэтл Саундерс” встречались в матче регулярного чемпионата MLS. Поединок завершился со счётом 0:4.

В первом тайме преимущество было на стороне “Коламбуса”, но перед перерывом голкипер Ромеро Гонсалес получил красную карточку. В запасе не было резервного голкипера, поэтому место в воротах занял защитник Шон Завадзки.

Сразу же он пропустил со штрафного, а после перерыва “Сиэтл” забил еще трижды. В частности, был оформлен хет-трик бывшим представителем академии "Манчестер Сити" Альбертом Руснаком.

Украинский центрбек Евгений Чеберко провел все 90 минут. Второй раз за три матча он сыграл весь поединок.

"Коламбус" проиграл впервые с 21 июля. Сейчас команда идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, уступая первому "Интеру Майами" 10 очков с матчем в запасе.

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