Экс-защитник Шахтера официально перешел в клуб МЛС

Бывший центральный защитник "Шахтера" Марлон продолжит карьеру за океаном.

29-летний бразилец перешел в американский "Лос-Анджелес". Центрбек подписал контракт до конца 2024 года с опцией продления клубом до июня 2025 года.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь летом он расторг договор с донецким "Шахтером", за который провел 22 матча.

После начала полномасштабной войны он играл на правах аренды сначала за "Монцу", а потом – за "Флуминенсе". Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.