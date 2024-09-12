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Экс-защитник Шахтера официально перешел в клуб МЛС

MLS

Бразилец перебрался за океан

Экс-защитник Шахтера официально перешел в клуб МЛС

Фото: lafc.com

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Бывший центральный защитник "Шахтера" Марлон продолжит карьеру за океаном.

29-летний бразилец перешел в американский "Лос-Анджелес". Центрбек подписал контракт до конца 2024 года с опцией продления клубом до июня 2025 года.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь летом он расторг договор с донецким "Шахтером", за который провел 22 матча.

После начала полномасштабной войны он играл на правах аренды сначала за "Монцу", а потом – за "Флуминенсе". Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

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Марлон Лос-Анжелес
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Источник:
lafc.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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