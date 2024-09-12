Известно, почему Месси пропустил последнюю тренировку Интер Майами
Не связано с травмой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Названа причина, почему нападающий "Интер Майами" Лионель Месси пропустил последнюю тренировку своей команды.
По информации журналиста Гастона Эдула, 37-летний аргентинец не присутствовал на занятии из-за появления симптомов гриппа.
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В то же время, процесс восстановления после травмы голеностопа у Лионеля проходит по плану, и он должен принять участие в одном из следующих двух матчей "Интер Майами".
15 сентября команда Месси сыграет с "Филадельфией Юнион", 19-го сентября - против "Атланты Юнайтед".
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Источник:Gaston Edul
Опубликовал: Александр Бураков
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oda1979 (Запорожье)
12.09.2024 в 11:07
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