Известно, почему Месси пропустил последнюю тренировку Интер Майами

Названа причина, почему нападающий "Интер Майами" Лионель Месси пропустил последнюю тренировку своей команды.

По информации журналиста Гастона Эдула, 37-летний аргентинец не присутствовал на занятии из-за появления симптомов гриппа.

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В то же время, процесс восстановления после травмы голеностопа у Лионеля проходит по плану, и он должен принять участие в одном из следующих двух матчей "Интер Майами".

15 сентября команда Месси сыграет с "Филадельфией Юнион", 19-го сентября - против "Атланты Юнайтед".