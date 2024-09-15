Месси ударно вернулся после травмы: в первом же матче оформил 2+1. Кривцов поединок Интера Майами пропустил
"Героны" одержали очередную волевую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" играл дома против "Филадельфии Юнион". Матч завершился со счётом 3:1.
Впервые с 15 июля – тогда проводился финал Кубка Америки – на поле вышел Лионель Месси. Он залечил травму лодыжки и появился в стартовом составе рядом с экс-партнерами по "Барселоне" Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Хорди Альбой.
Первыми забили гости. В начале второй минуты точный удар из-за пределов штрафной удался датскому футболисту Уре. Однако еще до перерыва Месси оформил дубль. А на исходе встречи аргентинец еще и ассистировал на Суареса.
Сергей Кривцов не попал в заявку "Интера" на этот поединок. За последние пять матчей он сыграл одну минуту.
В настоящее время "героны" лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, опережая второй "Цинциннати" на 10 очков.
Популярное сейчас
- Стал известен один из претендентов на должность гендиректора Динамо
- В матче Борнмут – Челси установлен рекорд АПЛ по количеству желтых карточек
- Динамо и Шахтер забирают свое, Черноморец во второй раз побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Сваток снова провел матч Остина на скамье для запасных, Чеберко не попал в заявку Коламбуса
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины