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Месси ударно вернулся после травмы: в первом же матче оформил 2+1. Кривцов поединок Интера Майами пропустил

MLS
Обновлено

"Героны" одержали очередную волевую победу

Месси ударно вернулся после травмы: в первом же матче оформил 2+1. Кривцов поединок Интера Майами пропустил

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" играл дома против "Филадельфии Юнион". Матч завершился со счётом 3:1.

Впервые с 15 июля – тогда проводился финал Кубка Америки – на поле вышел Лионель Месси. Он залечил травму лодыжки и появился в стартовом составе рядом с экс-партнерами по "Барселоне" Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Хорди Альбой.

Первыми забили гости. В начале второй минуты точный удар из-за пределов штрафной удался датскому футболисту Уре. Однако еще до перерыва Месси оформил дубль. А на исходе встречи аргентинец еще и ассистировал на Суареса.

Сергей Кривцов не попал в заявку "Интера" на этот поединок. За последние пять матчей он сыграл одну минуту.

В настоящее время "героны" лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, опережая второй "Цинциннати" на 10 очков.

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Сергей Кривцов Лионель Месси Филадельфия Юнион (США) Интер Майами
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