Дебют Сватка, возвращение Кривцова, полный матч Чеберко - как прошёл игровой день украинцев в МЛС?

В ночь на 19 сентября прошли 13 матчей регулярного сезона МЛС.

За свои клубы в этот день выступали трое украинских футболистов: Александр Сваток, Сергей Кривцов и Евгений Чеберко.

Сваток впервые вышел на поле после своего перехода в "Остин", отыграв полный поединок против "Лос-Анджелеса" (1:1).

Кривцов спустя два месяца наконец вернулся в основу "Интер Майами". На 80-й минуте Сергей был заменён, а уже на 84-й минуте его клуб упустил победу над "Атлантой" (2:2).

Чеберко, в свою очередь, отыграл от стартового до финального свистка в матче за "Коламбус Крю" против "Торонто". Клуб украинца обыграл канадцев со счётом 2:0.

На данный момент в Восточной конференции лидирует в турнирной таблице "Интер Майами", в западной - "Лос-Анджелес Гэлакси".