Интер Майами упустил победу на 90+5 минуте. Кривцов вышел на поле минутой раньше – ВИДЕО

В матче регулярного чемпионата MLS "Нью-Йорк Сити" играл против "Интера" Майами. Матч завершился ничьей 1:1.

Счет был открыт на 75-й минуте. Двойной ассист оформили Хорди Альба и Лионель Месси, а гол забил Леонардо Кампан практически сразу после выхода на замену.

Однако победу "героны" удержать не смогли. На 90+5 минут они пропустили после подачи с углового.

На 90+4 минуте на поле появился Сергей Кривцов, однако украинец не участвовал в решающем единоборстве.

За последние семь матчей "Интера" Кривцов только однажды вышел в старте. Трижды он проводил поединки на скамейке для запасных, однажды не попал в заявку и два раза вышел на последние минуты.

"Интер" все равно продолжает лидировать в турнирной таблицы Западной конференции MLS. В активе команды 64 очка и восемь зачетных пунктов отрыва от второго "Цинцинатти". До конца регулярного чемпионата осталось четыре тура.