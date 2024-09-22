Интер Майами упустил победу на 90+5 минуте. Кривцов вышел на поле минутой раньше – ВИДЕО
Мало игрового времени дали украинцу
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного чемпионата MLS "Нью-Йорк Сити" играл против "Интера" Майами. Матч завершился ничьей 1:1.
Счет был открыт на 75-й минуте. Двойной ассист оформили Хорди Альба и Лионель Месси, а гол забил Леонардо Кампан практически сразу после выхода на замену.
Однако победу "героны" удержать не смогли. На 90+5 минут они пропустили после подачи с углового.
На 90+4 минуте на поле появился Сергей Кривцов, однако украинец не участвовал в решающем единоборстве.
За последние семь матчей "Интера" Кривцов только однажды вышел в старте. Трижды он проводил поединки на скамейке для запасных, однажды не попал в заявку и два раза вышел на последние минуты.
"Интер" все равно продолжает лидировать в турнирной таблицы Западной конференции MLS. В активе команды 64 очка и восемь зачетных пунктов отрыва от второго "Цинцинатти". До конца регулярного чемпионата осталось четыре тура.
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