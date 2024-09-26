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Месси может сменить клубную прописку в 2025 году. Где завершит карьеру легендарный аргентинец?

MLS

Грядёт трансферная бомба

Месси может сменить клубную прописку в 2025 году. Где завершит карьеру легендарный аргентинец?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лионель Месси может покинуть "Интер Майами" в следующем году. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, 37-летний нападающий не намерен продлевать контракт с американским клубом, и по его истечении летом 2025 года вернётся в аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", в котором он выступал в молодёжных академиях с 1994 по 2000 годы.

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Напомним, Месси перешёл в "Интер Майами" в 2023 году. За время выступлений за клуб из Флориды Лионель успел отличиться 27 забитыми мячами и 17 ассистами в 32 поединках.

До этого Месси защищал цвета "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен".

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Лионель Месси Ньюэллс Олд Бойз (Аргентина) трансфер Интер Майами
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.09.2024 в 12:30
Нет, не так! Лучший футболист всех времён и народов завершит свою блистательную карьеру в футболке "Барселоны". Пол сезона на обновленном "Камп Ноу". Я так решил!
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.09.2024 в 12:30
Нет, не так! Лучший футболист всех времён и народов завершит свою блистательную карьеру в футболке "Барселоны". Пол сезона на обновленном "Камп Ноу". Я так решил!
Ответить
0
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