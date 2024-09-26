Месси может сменить клубную прописку в 2025 году. Где завершит карьеру легендарный аргентинец?

Лионель Месси может покинуть "Интер Майами" в следующем году. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, 37-летний нападающий не намерен продлевать контракт с американским клубом, и по его истечении летом 2025 года вернётся в аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", в котором он выступал в молодёжных академиях с 1994 по 2000 годы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Месси перешёл в "Интер Майами" в 2023 году. За время выступлений за клуб из Флориды Лионель успел отличиться 27 забитыми мячами и 17 ассистами в 32 поединках.

До этого Месси защищал цвета "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен".