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Месси не будет продлевать контракт с Интер Майами - СМИ

MLS
Обновлено

Известен клуб где, вероятно, может продолжить карьеру Лионель

Месси не будет продлевать контракт с Интер Майами - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный Лионель Месси, который с лета 2023 года выступает за "Интер Майами", может покинуть команду в конце 2025 года, когда закончится его контракт с клубом.

Как сообщает El Nacional, аргентинец пока не планирует завершать карьеру. Следующим клубом Месси, вероятно, станет "Ньюэллс Олд Бойз" - первый клуб в карьере футболиста.

Месси в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

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Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
26.09.2024 в 20:36
Кривцов может Судакова позвать на место Месси...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
26.09.2024 в 20:36
Кривцов может Судакова позвать на место Месси...
Ответить
0
0

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