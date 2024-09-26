Месси не будет продлевать контракт с Интер Майами - СМИ

Легендарный Лионель Месси, который с лета 2023 года выступает за "Интер Майами", может покинуть команду в конце 2025 года, когда закончится его контракт с клубом.

Как сообщает El Nacional, аргентинец пока не планирует завершать карьеру. Следующим клубом Месси, вероятно, станет "Ньюэллс Олд Бойз" - первый клуб в карьере футболиста.

Месси в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.