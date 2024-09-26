Месси не будет продлевать контракт с Интер Майами - СМИ
Известен клуб где, вероятно, может продолжить карьеру Лионель
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный Лионель Месси, который с лета 2023 года выступает за "Интер Майами", может покинуть команду в конце 2025 года, когда закончится его контракт с клубом.
Как сообщает El Nacional, аргентинец пока не планирует завершать карьеру. Следующим клубом Месси, вероятно, станет "Ньюэллс Олд Бойз" - первый клуб в карьере футболиста.
Месси в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.
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Источник:El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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жажа_the_best (Харьков)
26.09.2024 в 20:36
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