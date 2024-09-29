Гол Месси подарил Интеру Майами ничью. Кривцов просидел матч на скамейке для запасных

В рамках регулярного чемпионата MLS "Интер" Майами дома встречался с "Шарлоттом". Матч завершился вничью 1:1.

Гости открыли счет на 57 минуте встречи, но Месси через 10 минут счет сравнял. Одним из ассистентов стал Серхио Бускетс (у MLS, как и у НХЛ, может быть две результативные передачи).

Также полный матч провели Альба и Суарес. А Сергей Кривцов просидел поединок на скамейке для запасных. За последние 12 матчей "Интера" он однажды вышел в стартовом составе.

"Героны" продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Отрыв от второго "Коламбус Крю" остается восемь очков (с матчем в запасе у соперника).

До конца регулярного чемпионата осталось три тура.