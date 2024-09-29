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Гол Месси подарил Интеру Майами ничью. Кривцов просидел матч на скамейке для запасных

MLS

Пока украинец без большой игровой практики

Гол Месси подарил Интеру Майами ничью. Кривцов просидел матч на скамейке для запасных

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках регулярного чемпионата MLS "Интер" Майами дома встречался с "Шарлоттом". Матч завершился вничью 1:1.

Гости открыли счет на 57 минуте встречи, но Месси через 10 минут счет сравнял. Одним из ассистентов стал Серхио Бускетс (у MLS, как и у НХЛ, может быть две результативные передачи).

Также полный матч провели Альба и Суарес. А Сергей Кривцов просидел поединок на скамейке для запасных. За последние 12 матчей "Интера" он однажды вышел в стартовом составе.

"Героны" продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Отрыв от второго "Коламбус Крю" остается восемь очков (с матчем в запасе у соперника).

До конца регулярного чемпионата осталось три тура.

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Сергей Кривцов Лионель Месси Шарлотт Интер Майами
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
29.09.2024 в 11:01
Добре що Мессі і тут підсобив... Утім це третій ничійних результати поспіль... Бо великі майстри можуть зробити результат на окремому проміжку часу Утім чим солідніший вік тим коротший термін яскравих дій!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
29.09.2024 в 11:01
Добре що Мессі і тут підсобив... Утім це третій ничійних результати поспіль... Бо великі майстри можуть зробити результат на окремому проміжку часу Утім чим солідніший вік тим коротший термін яскравих дій!
Ответить
0
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