Чеберко провел тайм за Коламбус Крю, Сваток сыграл несколько минут за Остин
Украинцы в США
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ди Си Юнайтед" и "Коламбус Крю" играли в Вашингтоне. Матч завершился со счётом 2:2.
Украинский центрбек "Коламбуса" Евгений Чеберко вышел на поле на 46 минуте. Тогда его команда проигрывала, но потом забила дважды. Правда, на 81 минуте бывший футболист "Ливерпуля" Кристиан Бентеке забил гол, который привел к ничьей.
Чуть позже провел свой матч и "Остин". Команда Александра Сватка дома принимала "Реал Солт Лейк". Поединок завершился со счётом 2:2.
Украинец появился на поле на 88-й минуте, после чего его коллектив сразу же сравнял счет. Для Сватка это был третий матч за "Остин".
В настоящее время "Коламбус Крю" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Остин" – на 11 позиции в Западной. Команда Сватка практически упустила шансы на выход в плей-офф турнира.
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