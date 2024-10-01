Экс-форвард Реала Игуаин получил должность в Интер Майами

Бывший аргентинский нападающий Гонсало Игуаин вошел в тренерский штаб "Интер Майами".

Как сообщает пресс-служба американского клуба, 36-летний экс-футболист будет занимать должность тренера по развитию игроков.

Напомним, "Интер Майами" был последним клубом в профессиональной карьере Игуаина, которую он завершил в 2022 году.

До этого Гонсало выступал за "Челси", "Милан", "Ювентус", "Наполи", "Реал" и "Ривер Плейт".